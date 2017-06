Petróleo fecha em alta após mostrar volatilidade durante a sessão

Nova York – O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira, 9, após oscilar durante a sessão.

A commodity registrou, porém, seu terceiro recuo semanal consecutivo, depois de uma elevação inesperada nos estoques dos Estados Unidos na quarta-feira lançar uma sombra sobre os esforços para reduzir a oferta global.

O petróleo WTI para julho fechou em alta de 0,42%, a US$ 45,83 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para agosto avançou 0,61%, a US$ 48,15 o barril, na ICE. Na comparação semanal, o WTI teve queda de 3,84% e o Brent, de 3,60%.

Nesta sexta-feira, os contratos receberam algum impulso de compra ao voltarem a testar as mínimas desde o início de maio, segundo Troy Vincent, analista de petróleo da ClipperData.

Segundo ele, porém, com os estoques em nível alto e a retomada na produção em algumas nações, há poucos dados que podem retirar os preços da tendência negativa atual.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) liderou um esforço para prorrogar um acordo para conter a produção da commodity no mês passado, a fim de equilibrar mais o mercado.

Alguns analistas, porém, avaliam que isso não é o suficiente.

A consultoria Energy Aspects acredita que o cartel precisa também cortar exportações, além de reduzir a produção, a fim de diminuir o peso das exportações recordes dos EUA.

Na tarde desta sexta, a Baker Hughes informou que o número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos EUA subiu 8, para 741.

Trata-se da 21ª alta consecutiva no levantamento da companhia que presta serviços no setor.