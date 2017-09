São Paulo – A Petrobras anunciou uma redução de 0,6 por cento no preço da gasolina em suas refinarias a partir do sábado, enquanto o diesel terá alta de 0,5 por cento, segundo informações no site da companhia.

O movimento nos preços vem em meio a uma nova política da Petrobras para os combustíveis, que prevê reajustes até diários, em uma tentativa da estatal de evitar perda de participação no mercado.