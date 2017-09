Petrobras reabre Pasadena, após passagem de Harvey

Nova York – A Petrobras anunciou que reabre nesta quarta-feira sua refinaria próxima de Houston, após o mau tempo causado pelo furacão Harvey atingir a região há mais de três semanas.

A empresa brasileira informou em comunicado à Comissão de Qualidade Ambiental do Texas que o processo de reabertura começa nesta quarta-feira e deve estar concluído até a sexta-feira.

A refinaria, com capacidade para produzir 112 mil barris por dia de petróleo, fica localizada em Pasadena. Ela foi uma das várias próximas da costa do Texas a interromper operações no fim de agosto por causa de Harvey. Fonte: Dow Jones Newswires.