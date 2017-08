Petrobras aumenta preço da gasolina em 0,5% e o do diesel em 2,5%

São Paulo – A Petrobras anunciou nesta quarta-feira o aumento do preço médio da gasolina nas refinarias em 0,5 por cento e o do diesel em 2,5 por cento, em reajustes válidos partir de quinta-feira.

A alta ocorre em meio a uma forte alta nos preços da gasolina no mercado internacional em função da tempestade tropical Harvey, que levou ao fechamento de cerca de um quarto da capacidade de refino dos Estados Unidos.

Em nota, a Petrobras informou que o longo do mês de agosto a área técnica da estatal elevou os preços da gasolina em 3,4 por cento e os do diesel em 2,2 por cento.

Mais cedo, a consultoria Datagro afirmou à Reuters que a disparada nos preços internacionais da gasolina em razão da tempestade fez com que o produto comercializado pela Petrobras no mercado doméstico passasse a apresentar defasagem de 7,6 por cento ante os valores externos, com base em valores de terça-feira.

Os futuros da gasolina nos Estados Unidos dispararam nos últimos dias, tendo subido quase 6 por cento apenas nesta quarta-feira.

Em nota, a Petrobras não fez nenhuma menção ao impacto da tempestade para o mercado.