Petista anuncia impedimento para votação sobre dívida dos estados

Brasília – O líder do PT na Câmara, Carlos Zarattini (SP), disse nesta tarde de segunda-feira, 17, que a oposição vai entrar em obstrução contra todos os projetos de interesse do governo, entre eles a proposta de recuperação fiscal dos Estados em situação de calamidade financeira.

O projeto é o primeiro item da pauta de votações desta terça-feira, 18.

Mesmo com as flexibilizações no texto, os aliados tentam votar a medida há três semanas.

Zarattini acredita que o texto, da forma como foi feito, não passará na Câmara porque é “ruim”.

“O governo não votou porque não conseguiu maioria sólida, com mais de 257 votos”, comentou.

O petista sustentou que a medida só beneficia Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Ele reclamou que a proposta não contempla outros 10 Estados que enfrentam situação financeira preocupante.

Zarattini afirmou que a oposição só deixará de obstruir “o que for bom para a população”.

Reforma trabalhista

Em entrevista coletiva, Zarattini criticou a proposta de reforma trabalhista.

Chamando o relatório do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN) de “golpe”, o petista atacou a terceirização para todas as atividades, o parcelamento de férias, o “teletrabalho” (conhecido como home office), a redução dos valores das rescisões contratuais e o fim da homologação nos sindicatos.

“Os sindicatos vão sofrer muito com o fim da contribuição sindical, muitos serão extintos”, acrescentou.