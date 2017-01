Patrick Harker, do Fed, vê três altas dos juros em 2017

Malvern – A economia dos Estados Unidos está reunindo forças para justificar três aumentos dos juros neste ano pelo Federal Reserve, banco central norte-americano, disse o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, nesta quinta-feira.

“A economia está demonstrando força considerável”, disse Harker em comentários preparados para um grupo empresarial em Malvern, na Pensilvânia, acrescentando que a inflação está se acelerando e atingirá a meta de 2 por cento do banco central dos EUA em 2017 ou 2018.

“Eu vejo três altas modestas como apropriadas para este ano, supondo que a economia permaneça nos eixos,” disse Harker.

Foi o primeiro discurso de Harker de 2017, um ano em que ele terá voto nas decisões de política de juros do Fed.

Sua opinião sobre os juros parece em linha com a de outras autoridades do Fed. O banco central disse no mês passado, quando elevou os juros em 0,25 ponto percentual, que a previsão mediana de suas 17 autoridades foi de três elevações dos juros neste ano.

Harker disse que o mercado de trabalho dos EUA estava “mais ou menos cheio de saúde”, embora ele disse que estava preocupado com o declínio de longo prazo na parcela da população que tem um emprego ou está procurando um.