Paraná prevê plantio maior de soja em 2017/18 e queda no milho

São Paulo – A área plantada com soja no Paraná na safra 2017/18 deverá aumentar em 3 por cento, para 5,4 milhões de hectares, estimou nesta quinta-feira o Departamento de Economia Rural do Estado (Deral).

A produção da oleaginosa foi estimada em 19,46 milhões de toneladas no ciclo (menos 2 por cento), em razão de produtividades menores.

Paralelamente, a área semeada com milho de 1ª safra, colhido no verão, deverá recuar 33 por cento, para 344,5 mil hectares, com produção também 37 por cento menor, de 3,1 milhões de toneladas.