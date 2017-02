Para concorrer com fintechs, bancos investem e firmam parcerias

São Paulo – Um mercado por décadas dominado por poucos atores, o setor bancário passou a conviver com a proliferação das fintechs – startups que oferecem serviços antes restritos a grandes corporações, como empréstimo, cartão de crédito e investimentos.

O país já tem 250 dessas empresas em operação, segundo o FintechLab. São pequenos negócios que têm tirado o sono de gigantes, que estão revendo estratégias para não perder sobretudo clientes mais jovens.

A maior parte das fintechs brasileiras (30%) atua com serviços de pagamentos, mas há uma parcela que avança em áreas até então mais restritas a bancos, como empréstimos (16%) e investimentos (10%). Já há até casos como o do Neon, que oferece até conta-corrente.

Entre a alternativa de bater de frente com essas empresas ou de se aliar a elas, alguns bancos têm optado pela segunda. O Bradesco criou um fundo para investir em fintechs e está na terceira edição de um programa que seleciona empresas e ajuda no desenvolvimento de produtos, podendo adquiri-los ao fim do ciclo.

O Itaú montou uma incubadora de startups, a Cubo Coworking, para se aproximar desses novos negócios e das ferramentas criadas por eles. O Santander, por sua vez, tem ido atrás de profissionais que já passaram por startups e que conhecem este mercado.

Segmentação

Ao contrário dos bancos, que oferecem grande variedade de produtos, geralmente as fintechs têm atuações mais específicas e buscam segmentar o mercado. Esse é o caso do Nubank, por exemplo, que ganhou fama ao ofertar cartão de crédito sem cobrança de anuidade.

Por esse mesmo caminho segue a fintech Geru, voltada à oferta de crédito pessoal, cuja ferramenta de venda são os juros mais baixos do que os dos bancos tradicionais.

Para Sandro Reiss, sócio da empresa, as fintechs podem concorrer com os bancos em custos – reduzindo juros ou taxas – ou por meio do atendimento mais personalizado.

Reiss afirma que os bancos têm tentado “correr atrás” quando o assunto é o atendimento. Muitos têm focado cada vez mais nas agências digitais. Para cortar custos, o Banco do Brasil, por exemplo, já comunicou que fechará 402 unidades físicas e abrirá 255 online.

No entanto, quando o assunto é juro, as fintechs têm levado vantagem, na visão do sócio da Geru. “Temos operações mais enxutas, sem agências, sem gastos em marketing. Como não oferecemos vários serviços, a operação toda é menos complexa do que a dos bancos.”

Disputa

Para suavizar a briga com as fintechs, os bancos devem apostar na compra ou em parcerias com negócios financeiros. Na avaliação do professor Eduardo Horta, da Fundação Dom Cabral, os bancos não permitirão que as fintechs simplesmente “roubem” clientes.

Além disso, quem atua no mercado pondera que as fintechs devem concorrer com as grandes instituições somente em setores específicos. “Ninguém quer montar um banco para competir conosco e se submeter às regulações bancárias. As fintechs acabarão se vinculando aos maiores”, diz Marcelo Frontini, diretor de inovação do Bradesco.

Quando a fintech decidir se manter independente, os bancos também podem se ver obrigados a criar produtos semelhantes aos oferecidos pelos novos rivais.

É o caso de BB e Bradesco, que se uniram para lançar o Digio, plataforma semelhante ao Nubank. “Ao mesmo tempo em que os bancos estão buscando parcerias, estão se defendendo”, diz Fabio Gonsalez, da consultoria Clay Innovation, responsável pelo Fintechlab.

Além da parceria com o banco público, o Bradesco também tem um projeto próprio para a área digital. Trata-se do Next, um aplicativo que oferecerá todos os serviços bancários e terá a chancela da instituição.

O Next está sendo desenvolvido há dois anos dentro do banco e deverá ser lançado em breve. A ideia é atrair o público jovem. Em instituições como o Itaú, o Santander e o próprio Bradesco, os clientes fazem cerca de 80% de suas transações por meio de apps, segundo as próprias instituições.

Reação

Consultados pelo Estado sobre as fintechs, os bancos disseram ter visões positivas sobre o movimento. O Santander vê na expansão das fintechs uma oportunidade para o setor financeiro.

Por e-mail, disse que “cabe aos bancos ter a agilidade para implementar e aperfeiçoar as soluções”. Para o Itaú, essa tendência se intensificará e poderá representar oportunidades de sinergia e negócios. A Caixa afirmou que as startups ampliam a concorrência.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.