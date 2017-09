País está pronto para seguir com reformas, afirma Meirelles

Brasília – Em meio ao cenário de indicadores econômicos mais favoráveis divulgados nos últimos dias, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, escreveu, nesta sexta-feira (8), que o Brasil está pronto para seguir com a agenda de reformas iniciada no ano passado. Em mensagem postada no Twitter, o ministro ressaltou que o País saiu da recessão e a inflação está controlada.

O Brasil está pronto para seguir com a agenda de reformas iniciada no ano passado. Já aprovamos uma série de medidas — Henrique Meirelles (@meirelles) September 8, 2017

“Aprovamos o teto de gastos, reforma trabalhista, TLP [Taxa de Longo Prazo] e a Lei de Responsabilidade das Estatais”, citou.

Segundo Meirelles, essas transformações ajudam na retomada da confiança, com a queda de juros de longo prazo e previsão de crescimento maior nos próximos anos.

O ministro antecipou que a economia vai crescer a um ritmo de 3% em 2018 e poderá mostrar expansão maior em 2019. A previsão da equipe econômica, segundo apurou a Agência Estado, é que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha avanço na faixa de 3,5% em 2019.