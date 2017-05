Brasília – O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, prometeu nesta sexta-feira que no segundo ano do governo do presidente Michel Temer serão implementadas, além das reformas em tramitação no Congresso, novos marcos regulatórios, que estão em fase de conclusão.

Em discurso na reunião ministerial realizada para celebrar um ano de Temer no comando do Palácio do Planalto, Padilha citou o novo Marco da Mineração e a nova Lei Geral Ambiental, além da Lei de Saneamento.