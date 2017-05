Ouro fecha em alta após vitória de Macron na França

Nova York, 08 – Os contratos de ouro encerraram em alta na sessão desta segunda-feira, 8, interrompendo três sessões consecutivas de baixas, em um movimento de recuperação após a vitória de Emmanuel Macron na França.

Na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato para junho subiu 0,01%, a US$ 1.227,10 por onça-troy.

O metal vinha perdendo atratividades nas últimas sessões em meio a uma confiança crescente sobre a vitória do candidato centrista no segundo turno francês.

Hoje, investidores que apostam na valorização do ouro começam a examinar a próxima rodada de eleições na Europa, que incluem a Alemanha, em setembro, e a Itália, no ano que vem, afirmou o Commerzbank em nota.

O movimento de recuperação foi contido, no entanto, pela valorização do dólar nesta sessão, influenciado pelo recuo do euro – este também em um movimento de correção – e também pela expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) siga adiante com a normalização monetária.

“Esperamos que a normalização do Fed irá se provar um vento contrário muito forte para os preços do ouro neste e no próximo ano. Embora riscos geopolíticos e incertezas sobre o governo de Donald Trump nos Estados Unidos possam ajudá-lo, o dólar forte e os juros mais altos devem manter a busca por segurança em cheque”.