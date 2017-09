Os estados mais (e menos) competitivos do Brasil

São Paulo – São Paulo segue como estado mais competitivo do Brasil mesmo com queda de sua nota, de acordo com ranking do Centro de Liderança Pública (CLP) feito em parceria com a consultoria Tendências e a Economist Intelligence Group.

O estado do Rio de Janeiro, que havia despencado da segunda posição para a oitava no ano passado, agora está na nona posição.

Já Santa Catarina subiu uma posição e está agora na vice-liderança, tirando o lugar do Paraná, hoje no terceiro lugar.

As 27 unidades da federação foram analisadas por 66 indicadores em 10 pilares: infraestrutura, capital humano, inovação, educação, potencial de mercado, segurança pública, solidez fiscal, eficiência da máquina pública e sustentabilidade, tanto ambiental quanto social.

Um cálculo é então feito com notas finais entre 0 e 100. A média brasileira é 47,9 pontos, com Mato Grosso logo acima e Goiás logo abaixo deste patamar.

Entre os destaques positivos está a Paraíba, que pulou da 15ª para a 10ª posição, além de Acre e Rondônia.

Alagoas, que estava em último lugar no ano passado, conseguiu subir três posições. Enquanto isso, as maiores quedas no ranking foram de Amapá, Amazonas e Pernambuco.

De forma geral, os estados de Sudeste, Sul e Centro-Oeste aparecem na metade superior enquanto estados do Norte e Nordeste ficam na metade inferior. Os últimos lugares são Maranhão, Amapá e Sergipe.

A ferramenta no site do CLP permite fazer comparações entre os estados e com países da OCDE. Veja o ranking dos 27 estados e suas notas: