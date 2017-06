Os conselhos de vencedores do Nobel para jovens economistas

São Paulo – Recentemente, 8 vencedores do prêmio Nobel de Economia foram convidados a gravar um vídeo com conselhos para jovens economistas.

A iniciativa antecede o 6º encontro das Ciências Econômicas, agendado para 22 e 26 de agosto na cidade de Lindau, na Alemanha.

O evento deve reunir 19 vencedores do prêmio Nobel em Economia com 400 jovens economistas do mundo todo.

Veja alguns dos conselhos e o vídeo em seguida:

Angus Deaton, vencedor em 2015

“É muito importante para as pessoas fazerem as coisas porque realmente querem fazê-las, e trabalhar em ideias que sejam realmente importantes para elas.”

Alvin E. Roth, vencedor em 2012

“Se você não encontrar trabalhos onde você goste da parte do dia-a-dia, você não vai conseguir trabalhar duro o suficiente para realizar as coisas que você quer.”

“Você verá que os seus colegas educados em outro lugar tem alguns pontos de vista diferentes, e eu acho que uma das coisas valiosas é a conversa entre os próprios jovens.”

Edmund Phelps, vencedor em 2006

“Os economistas mais jovens estão perdendo o lado humano da atividade econômica. É importante que os economistas jovens tirem seu nariz dos dados.”

Robert Shiller, vencedor em 2013

“Pessoas que entram hoje na Economia frequentemente adotam uma visão cínica: ‘ah, é tudo matemática, eu preciso jogar um certo jogo’ (…) Os jovens frequentemente subestimam a tolerância das pessoas mais velhas como eu na profissão. A tolerância em relação a ideias experimentais (…) eles também subestimam o quanto pessoas da minha idade se entediam com pessoas que simplesmente fazem o mesmo que estivemos fazendo. Queremos ouvir algo diferente.”

Oliver Hart, vencedor em 2016

“Fazer perguntas difíceis e interessantes é algo muito importante (…) tente perguntar algo um pouco mais desafiador e que você pense: ‘acho que ninguém nunca realmente respondeu a essa questão.”

“As interações mais importantes que eu tive na vida não foram com veteranos, foram com colegas. Eu tirei muito resultado de fazer co-autorias.”

Veja no vídeo: