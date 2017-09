Opep pode ter reunião extra para prorrogar acordo de petróleo

Kuweit – O ministro de Petróleo do Kuweit, Essam al-Marzouq, disse nesta quarta-feira que a Opep pode realizar uma reunião extraordinária em meados de março se os países produtores não chegarem a uma decisão para prorrogar seu pacto de cortes de produção no próximo encontro do cartel, em novembro.

“Na próxima reunião, em novembro, nós talvez não tenhamos uma decisão sobre prorrogar… o acordo e então nós poderíamos ter um encontro extraordinário em meados de março para esse assunto”, disse Marzouq em uma conferência de imprensa com o ministro de Petróleo da Venezuela na Cidade do Kuweit.

A Opep e outros produtores, incluindo a Rússia, fecharam acordo para reduzir a produção em 1,8 milhão de barris por dia até março de 2018, em uma tentativa de reduzir os estoques globais de petróleo e apoiar os preços da commodity.

Uma extensão por ao menos mais três meses está sendo discutida entre os produtores antes do encontro da Opep de novembro.

O ministro venezuelano Eulogio Del Pino disse que “todas opções estão abertas”, ao falar sobre o acordo.

Segundo Marzouq, o comitê conjunto ministerial entre Opep e países não membros, conhecido como JMMC, liderado pelo Kuweit, ainda não foi chamado a estudar se o pacto deve ser renovado ou não.