Opep e produtores de fora do grupo devem se reunir em maio

Londres – A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) planeja se encontrar com produtores de fora do grupo em 25 de maio, mesmo dia de sua conferência, à medida que decide se irá ou não estender os cortes de produção para a segunda metade do ano, disseram fontes familiarizadas com os acordos.

Ministros da Opep irão se reunir na sede do grupo em Viena. As negociações conjuntas com ministros de fora da Opep também irão acontecer neste dia, disseram duas fontes.

Uma série de importantes membros da Opep, incluindo a Arábia Saudita, apoiam estender os cortes para a segunda metade de 2017 caso todos os produtores participantes, incluindo Rússia e outros países de fora do grupo, concordem, disseram fontes da Opep à Reuters.

“Tudo depende da posição da Rússia”, disse um delegado da Opep nesta quarta-feira.

Moscou ainda não declarou se apoia a prorrogação dos cortes, embora o ministro da Energia, Alexander Novak, tenha dito neste mês que a Rússia logo iniciaria consultas com seus próprios produtores sobre a possibilidade de estendê-los.

O plano de fazer as duas reuniões no mesmo dia sugere que a questão será resolvida mais rapidamente do que no ano passado, quando o acordo foi alcançado.

A Opep se reuniu em 30 de novembro para decidir seus próprios cortes de produção e a reunião com países de fora do grupo só ocorreu uma semana depois.