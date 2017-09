ONS reduz projeção de chuva em hidrelétricas e eleva carga

São Paulo – O Operador Nacional do Sistema Elétrico reduziu as projeções de chuvas nos reservatórios das hidrelétricas para setembro para todas regiões, exceto o Norte, que se manteve estável, enquanto elevou a previsão de carga para o mês no sistema interligado do país, segundo relatório nesta sexta-feira.

A expectativa é que as usinas hídricas do Sudeste recebam apenas 66 por cento da média histórica em chuvas e a carga aumente 2,8 por cento frente ao ano passado, ante previsões anteriores de 67 por cento para as precipitações e 2,2 por cento para a carga.

Sob esse cenário, o custo marginal de operação do sistema elétrico para a próxima semana saltará para em média 725,70 reais, contra 672,73 reais na semana anterior, disse o ONS.