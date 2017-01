Onde a inflação pesou (e aliviou) por mês, grupo e região

São Paulo – Os números da inflação divulgados hoje pelo IBGE vieram abaixo do previsto pelo mercado: 0,30% em dezembro (contra os 0,36% esperados) e 6,29% no balanço de 2016 (contra 6,35% previstos).

O IPCA inclusive conseguiu fechar o ano dentro do teto da meta, que é de 4,5% com tolerância de dois pontos percentuais para baixo (2,5%) ou para cima (6,5%).

Um dos motivos para isso é ruim: a queda de renda e alta do desemprego fazem o brasileiro consumir menos, e com isso comerciantes e prestadores de serviços têm menos espaço para aumentar preços.

A força da moeda também foi um fator. O real foi uma das moedas mundiais que mais se valorizaram em 2016, o que deixa produtos e insumos estrangeiros mais baratos.

O mais importante é que a confirmação de que a inflação está recuando abre espaço para que o Copom seja mais agressivo no corte de juros, decisão que será anunciada no fim da tarde de hoje.

Veja como a inflação se comportou mês a mês:

IPCA Janeiro 1,27% Fevereiro 0,90% Março 0,43% Abril 0,61% Maio 0,78% Junho 0,35% Julho 0,52% Agosto 0,44% Setembro 0,08% Outubro 0,26% Novembro 0,18% Dezembro 0,30%

As duas maiores altas foram em janeiro e fevereiro. O IPCA de setembro foi a menor desde julho de 2014, além de ter sido o mais baixo para o mês desde 1998.

Veja como foi a inflação em 2015 e 2016 em cada um dos 9 grupos pesquisados:

Grupo Inflação em 2015 Inflação em 2016 Alimentação e Bebidas 12,03% 8,62% Habitação 18,31% 2,85% Artigos de Residência 5,36% 3,41% Vestuário 4,46% 3,55% Transportes 10,16% 4,22% Saúde e Cuidados Pessoais 9,23% 11,04% Despesas Pessoais 9,50% 8% Educação 9,25% 8,86% Comunicação 2,11% 1,27%

Os grupos também não têm peso equivalente no índice: o mais importante, de longe, é Alimentação e Bebidas.

Ele sofreu influência de fatores internacionais e da seca, o que restringe a oferta, e a mudança não foi tão significativa de um ano para o outro, apesar da trajetória ser encorajadora.

“Quando as perspectivas para a safra de 2017 ficaram mais promissoras, isso ajudou a deixar os preços mais comportados, o que vimos no final do ano passado”, diz Eulina

Chama a atenção a queda abrupta de um ano para o outro em dois outros grupos: Habitação e Transportes.

Isso é explicado pela decisão do governo de corrigir de uma vez só, no início de 2015, a defasagem dos preços administrados contidos por um longo período.

Os itens desse tipo subiram 18,08% em 2015 (contra 10,67% no balanço final do IPCA) e apenas 5,5% em 2016 (contra 6,29% na inflação como um todo).

Nas contas de energia elétrica, 2015 viu a introdução de bandeiras tarifárias para compensar o custo das termelétricas, e a bandeira vermelha (a mais alta) ficou em vigor o ano todo.

Já 2016 terminou com bandeira verde, a mais baixa. As contas de energia subiram 51% em 2015 e caíram 10% no ano seguinte, o que explica o comportamento do grupo Habitação.

Algo parecido aconteceu com a gasolina, parte dos Transportes, que subiu 20% em 2015 e passou 2016 quase sem aumentos.

Veja como foi a inflação em 2015 e 2016 em cada uma das 13 regiões pesquisadas:

Região Inflação em 2015 Inflação em 2016 Fortaleza 11,43% 8,34% Recife 10,15% 7,10% Salvador 9,86% 6,72% Campo Grande 9,96% 7,52% Porto Alegre 11,22% 6,95% Belém 9,93% 6,77% Belo Horizonte 9,22% 6,60% São Paulo 11,11% 6,13% Rio de Janeiro 10,52% 6,33% Vitória 9,45% 5,11% Goiânia 11,10% 5,25% Brasília 9,67% 5,62% Curitiba 12,58% 4,43%

Líder em 2015 com 12,58%, Curitiba teve a inflação mais baixa de 2016 com 4,43% – dentro até do centro da meta.

No curto prazo, essas diferenças muitas vezes estão relacionadas a fatores locais de preços administrados – o nível de reajuste de energia autorizado para as concessionárias locais, por exemplo, ou a definição da tarifa de transporte urbano.

“Mas ao longo do tempo, esses índices regionais tendem a convergir”, diz Eulina Nunes, pesquisadora do IBGE.

Vale lembrar também que o índice final não é uma média das regiões porque o peso de cada uma é diferente: São Paulo tem 30% de peso e o Rio de Janeiro tem 12%, enquanto Campo Grande tem 1,51%.