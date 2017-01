Omã vê petróleo cotado entre US$ 60 e US$ 70/barril no fim do ano

Dubai – Omã espera que os preços do petróleo alcancem um patamar entre 60 dólares e 70 dólares por barril até o fim do ano, de acordo com um subsecretário do Ministério do Petróleo do país citado por uma agência de notícias estatal.

Salim Al-Aufi acrescentou que 2017 marca o início do equilíbrio entre oferta e demanda no mercado de petróleo.

Omã, que não é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), está participando de um acordo global para redução da produção acertado entre o cartel e produtores não membros. Uma primeira reunião para monitorar a implementação do acordo aconteceu no domingo, em Viena.