Obra da ferrovia Norte-Sul estará pronta até 2018, diz ministro

Brasília – A obra do trecho sul da ferrovia Norte-Sul, que chegará até Estrela d´Oeste (SP), estará concluída até no máximo o começo do próximo ano, disse nesta terça-feira o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella.

“Esperamos concluir a obra até o fim desse ano, no mais tardar no começo de 2018”, disse Quintella, em transmissão ao vivo pelo Facebook para falar do primeiro ano à frente da pasta.

O ministro lembrou que o governo está trabalhando para realizar até o fim do ano o leilão de concessão de trechos da ferrovia, que ligará os portos da região Norte à região Centro-Oeste e aos portos da região Sul e Sudeste.