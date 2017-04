O que vale é placar do plenário, diz Maia sobre Previdência

Brasília – O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), minimizou estimativa de placar divulgado nesta quarta-feira pela mídia dando conta que 242 deputados posicionam-se contra a reforma da Previdência e afirmou que o que importa é o resultado da votação da proposta em plenário.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que promove uma série de mudanças nas regras previdenciárias aguarda votação em uma comissão especial da Câmara e enfrenta muitas resistências, mesmo entre integrantes da base do governo de Michel Temer.

“O que vale é o placar do plenário, para nossa felicidade”, disse Maia, ao ser questionado sobre o levantamento feio pelo Grupo Estado divulgado nesta tarde.

“O placar do Estadão vale para vender jornal. O placar que é bom para o Brasil é o placar do plenário”, afirmou.

A dificuldade de aceitação do texto levou ao adiamento da apresentação do relatório, sob responsabilidade do deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), para a próxima semana.

Até lá, Oliveira Maia deve passar os dias em um trabalho de conversas bancada por bancada. Depois, deve se reunir no Planalto com Temer, a articulação política do governo e a equipe econômica.