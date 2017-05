Nunca tive pressão do governo, diz presidente do BNDES

São Paulo – Depois de notícias que circularam na imprensa no fim de semana de que o presidente Michel Temer estaria em busca de um substituto para o seu cargo, a presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Silvia Bastos Marques, disse que nunca sofreu pressão por parte do governo em relação ao seu trabalho à frente do banco de fomento.

“A única pergunta que fiz ao presidente Temer no momento do convite foi se eu teria liberdade para formar a minha equipe e para trabalhar e a resposta dele foi sim, você terá. E tenho que dizer de que isso nunca me faltou”, disse.

A presidente do BNDES disse que possui uma ótima relação com o presidente e que está totalmente aberta para a aperfeiçoar o trabalho do BNDES.

Maria Silvia disse que neste momento os desembolsos realizados pelo BNDES ainda refletem o período de recessão e que esse indicador ainda deverá apresentar queda. “Mais importante do que isso é olharmos as aprovações do banco, que já mostram uma tendência de retomada. Os desembolsos são um retrato do passado”, disse.