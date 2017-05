Núcleo de inflação do Japão avança 0,3% em abril

Tóquio – O núcleo do índice de preços ao consumidor no Japão subiu 0,3 por cento em abril em relação ao ano anterior, o quarto mês consecutivo de alta, oferecendo às autoridades alguma esperança de que uma recuperação econômica constante convença os consumidores a começar a gastar novamente.

Mas o aumento deveu-se em grande parte ao menor efeito da queda dos preços da energia no ano passado, ressaltando os desafios que o Banco do Japão ainda enfrenta após anos de grande estímulo monetário para alcançar a meta inflação.

Ao eliminar o efeito dos custos voláteis de alimentos frescos e energia, os preços ao consumidor permaneceram inalterados em abril em relação ao ano passado, um sinal de que muitas empresas continuam cautelosas sobre elevar os preços por medo de assustar as famílias sensíveis ao custo.

“Os varejistas estão tendo dificuldade para aumentar os preços porque os salários e a renda familiar não estão aumentando muito. Eles tentam então reduzir os custos, mantendo os salários baixos”, disse o economista-chefe do Norinchukin Research Institute, Takeshi Minami.

Com a economia mostrando sinais de movimento, muitos analistas esperam que o próximo movimento do Banco do Japão seja uma redução –e não uma expansão– de seu estímulo monetário.

Mas os funcionários do banco central enfatizaram que qualquer redução no estímulo será no futuro, apontando para o fato de que a inflação permanece distante da meta.