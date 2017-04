Nova cédula de 50 euros entra em circulação na Eurozona

Frankfurt – A nova cédula de 50 euros, a de cor laranja e que é a quarta da série Europa, entra em circulação nesta terça-feira nos países da zona do euro, com elementos de segurança que dificultam sua falsificação.

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje que entre os elementos de segurança há “uma janela com retrato situada na parte superior do holograma, que se torna transparente ao ser olhada contra a luz”.

A janela mostra um retrato de Europa, personagem da mitologia grega, visível em ambos os lados da cédula.

O retrato também aparece na marca d’água, segundo o BCE.

Ao inclinar a nota, o número verde esmeralda produz um reflexo metálico que se desloca verticalmente.

Além disso, a cédula inclui uma impressão em relevo para as pessoas com problemas de visão.

“Até mesmo na era digital, o dinheiro em papel continua sendo essencial em nossa economia”, afirmou o presidente do BCE, Mario Draghi.

“A pesquisa sobre o uso das cédulas de papel encomendada pelo BCE, cujos resultados serão publicados em breve, mostra que mais de 75% dos pagamentos em pontos de venda na zona do euro são feitos com dinheiro, o que, em valor, representa pouco mais da metade do total das operações”, acrescentou Draghi.

Os resultados completos da pesquisa estarão disponíveis no meio do ano.

A pesquisa, que abrange 17 países, se baseia em um registro diário realizado por 65.281 participantes entre outubro de 2015 e julho de 2016.

Foi solicitado aos participantes do levantamento que anotassem todos os pagamentos realizados em pontos de venda, como supermercados, lojas de bens de consumo duráveis, bares, restaurantes e mercadinhos.

Os bancos centrais nacionais da Alemanha e da Holanda realizaram estudos nacionais com uma metodologia similar.

A cédula de 50 euros é a mais utilizada de todas. São mais de 9 bilhões de notas de 50, que representam 46% de todas as cédulas de euro em circulação.

As notas de 50 euros da primeira série continuarão valendo e circulando paralelamente com as novas, até que sejam retiradas gradualmente.

As novas cédulas de 100 e 200 euros serão emitidas no início de 2019.