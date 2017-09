Nível de produção em julho é o maior em quase 2 anos, diz IBGE

Rio – O nível de produção da indústria brasileira alcançou em julho o ponto mais alto desde outubro de 2015. A linha de produção, entretanto, ainda roda em ritmo semelhante ao de março de 2009, ponderou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A produção avançou 0,8% na passagem de junho para julho, o melhor desempenho para o período desde 2014, quando tinha crescido 1,4%. O resultado representa o quarto mês consecutivo de alta, movimento que não ocorria desde abril a agosto de 2012. Nessa sequência de avanços, a produção acumula um ganho de 3,4%, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal.

“Você claramente tem uma melhora recente no ritmo de produção industrial, mas as perdas do passado ainda são muito significativas. A produção ainda está 17,2% abaixo do pico alcançado em junho de 2013”, disse Macedo.

Na comparação com julho do ano anterior, a alta de 2,5% na produção foi o melhor resultado para o mês desde 2013, quando tinha crescido 3,4%.

“Claro que é comportamento positivo, mas o avanço se dá sobre uma base de comparação menor. A indústria tinha recuado 6,1% em julho de 2016”, lembrou o pesquisador.