Negociado desde 2009, comércio entre Canadá e UE entra em vigor

Em uma época de contestação dos acordos de comércio internacional, entra em vigor nesta quinta-feira o Acordo Econômico Compreensivo de Trocas entre Canadá e Europa (CETA, na sigla em inglês).

O acordo, que estava sendo negociado desde 2009, prevê cortar as taxas de importação entre o Canadá e o bloco europeu em até 98% e permite que empresas europeias participem de licitações canadenses, entre outras coisas.

É o segundo maior acordo comercial firmado pelo Canadá desde 1994, quando entrou em vigor o Acordo de Livre Comércio da Améria do Norte, o NAFTA — um tratado que aumentou drasticamente as trocas entre Canadá, Estados Unidos e México e que está na mira do presidente americano, Donald Trump.

A implementação de hoje é enfrenta resistência. Alguns países da Europa, como a Polônia, se opuseram aos método proposto para mediar disputas entre grandes companhias e Estados — a reivindicação é de que haja sempre um representante da nação em litígio presente.

Exige-se também que o acordo seja ratificado por cada um dos países membros do bloco europeu, o que poderia levar anos por vir.

A Polônia é apenas o mais novo representante da onda anti-acordos de livre comércio que tomou conta dos países desenvolvidos nos últimos anos. Donald Trump tirou os Estados Unidos do Tratado Trans-Pacífico (TTP) e pede uma revisão do NAFTA — além de ameaçar meio mundo com maiores tarifas alfandegárias.

Mas aqueles que optaram pelo caminho solitário pagam o preço: os britânicos, que no ano passado votaram pela saída do bloco econômico da União Europeia, se veem às voltas com problemas econômicos e multas originados pelo Brexit.

Segundo o presidente canadense, Justin Trudeau, o CETA irá gerar crescimento e empregos, e pode servir de exemplo para futuros acordos — incluindo um com o Reino Unido pós-Brexit.

Apenas uma pequena parcela das exportações do Canadá é destinada à Europa: 7,9% ou 30,6 bilhões de dólares. Em contrapartida, 13% de suas importações vem do continente, um montante de 52,4 bilhões de dólares.

O número é muito pequeno se comparado à relação entre Estados Unidos e Canadá, que movimenta 70% das trocas dos canadenses em um comércio de 1,4 trilhão de dólares.

Esta semana, ministros de Canadá, Estados Unidos e México se reúnem Ottawa para discutir o futuro do NAFTA, enfrentando o nacionalismo de Trump. O CETA pode ser um trunfo canadense na ocasião.