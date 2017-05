Morgan Stanley reduz projeção de preço do petróleo dos EUA

O Morgan Stanley reduziu sua projeção de preço para o petróleo dos Estados Unidos, o West Texas Intermediate (WTI), para 55 dólares por barril ao final de 2018, ante 60 dólares anteriormente.

“Nós poderemos continuar a ver preços do petróleo mais baixos em algum ponto durante 2018”, disse o banco, que também reduziu sua projeção para o preço do petróleo Brent no último trimestre de 2017 para 57,5 dólares por barril, ante 62,5 dólares antes.

Segundo o Morgan Stanley, o prolongamento dos cortes de produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) deverá levar a uma redução nos estoques no segundo e terceiro trimestres, dando algum suporte aos preços.

Mas o banco ressaltou que “quando o acordo acabar, e isso coincidirá com um forte crescimento da produção de xisto, o mercado parece novamente em sobreoferta”.