Momento é de incerteza para a economia, diz presidente do BNDES

Rio de Janeiro – A presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Silvia Bastos Marques, afirmou nesta quinta-feira que não é possível saber qual será o curso da economia brasileira depois das denúncias envolvendo o presidente Michel Temer na véspera.

“Ainda é muito cedo para falarmos… não sabemos para onde vai a economia, agora o momento é de trabalharmos ainda mais, com serenidade, e aguardamos o que vai acontecer”, disse Maria Silvia a jornalistas durante fórum de economia no Rio de Janeiro.

Temer foi alvo de denúncia pelo empresário Joesley Batista, um dos controladores do frigorífico JBS, de que o presidente teria concordando com pagamentos para manter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.