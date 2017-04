São Paulo – As usinas do centro-sul do Brasil processaram 7,96 milhões de toneladas de cana na segunda quinzena de março, encerrando a temporada 2016/17 com um volume de 607,14 milhões de toneladas esmagadas, informou nesta quarta-feira a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).

Na comparação com a quinzena final da temporada 2015/16, houve um recuo de 43,5 por cento. Já o volume total da safra 2016/17 ficou 1,7 por cento abaixo do registrado no ano anterior.