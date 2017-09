Ministros do Nafta dizem ter alcançado progresso em conversas

Cidade do México – Ministros do Comércio do Canadá, México e dos Estados Unidos disseram nesta terça-feira que tiveram progresso em conversas durante o fim de semana para atualizar o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta), consolidando uma linguagem para algumas propostas e reafirmando compromisso em completar as negociações até o final de 2017.

Um comunicado trilateral emitido pelo representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, pela ministra das Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, e pelo ministro da Economia do México, Ildefonso Guajardo, buscou sufocar preocupações sobre comprometimento dos Estados Unidos ao Nafta à luz de recentes ameaças do presidente Donald Trump de acabar com o acordo.

Eles anunciaram uma terceira rodada de conversas em Ottawa de 23 a 27 de setembro.

“Os três países estão completamente comprometidos com as negociações de um novo Nafta que irá permitir que nações da América do Norte aumentem suas competitividades, expandam comércios regionais e juntem forças em face aos desafios da competição internacional”, disseram os ministros em comunicado.

Em cinco dias de conversas na Cidade do México, os ministros disseram que seus negociadores conseguiram consolidar uma linguagem para diversas propostas e que suas equipes irão continuar trabalhando nelas nas próximas semanas.

O comunicado não identificou os tópicos dos textos combinados, mas Juan Pablo Castañon, chefe do influente grupo comercial lobista mexicano CCE, disse que negociadores haviam avançado em áreas como energia, telecomunicações e investimento, assim como para melhorar condições para pequenas e médias empresas e para agilizar procedimentos alfandegários.

“Importante progresso foi alcançado em muitas questões e as partes esperam mais nas próximas semanas”, disseram os ministros do Comércio.