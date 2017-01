Meta fiscal de 2017 é crível e não será alterada, diz ministro

Brasília – O ministro interino do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou nesta segunda-feira que a meta do resultado primário deste ano não será alterada.

“A meta não só é crível como faremos todo o esforço necessário para que seja alcançada”, afirmou ele a jornalistas após participar de evento em Brasília. “Não estamos falando em alteração da meta.”

Dyogo também ressaltou o resultado do déficit primário do governo central de 154,255 bilhões de reais em 2016, terceiro resultado consecutivo no vermelho e o pior já registrado pelo país, mas que ficou dentro da meta de 170,5 bilhões de reais.

“O resultado do primário deriva de uma receita acima do que estava projetado. As despesas vieram um pouco abaixo”, comentou ele.