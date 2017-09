Mesmo com cortes, Brasil tem o terceiro maior juro real do mundo

São Paulo – O Copom decidiu hoje fazer o quarto corte consecutivo de um ponto percentual na Selic, que foi de 9,25% para 8,25%.

Com isso, o Brasil segue no terceiro lugar mundial em juros reais (juros nominais menos inflação).

A conclusão é de um estudo realizado a cada reunião pelo site MoneYou com a Infinity Asset Management com 40 economias.

O Brasil tem juros reais de 3,29%, perdendo apenas para Rússia (4,32%) e Turquia (4,02%). Em quarto lugar está a Colômbia (1,89%) e logo em seguida, em quinto lugar, está a China com 1,87%.

Nos últimos lugares do ranking estão países com juros reais negativos como Áustria (-2,22%), Reino Unido (-2,29%) e Bélgica (-2,32%). A média geral é -0,24%.

Em relação ao ranking anterior, 78% dos países optaram por manter os juros, enquanto 22% optaram pelo corte e nenhum optou pela elevação.

A Venezuela foi excluída por falta de dados confiáveis e a Nova Zelândia foi incluída recentemente por sua importância regional.

Metodologia

Vale lembra que a metodologia do estudo foi modificada recentemente após discussões com o Banco Central.

O ranking passou a adotar a taxa de juros referencial do dia, como o Swap DI Pré de 1 Ano, por considerar que ela exprime melhor os juros de uma operação real de mercado do que o referencial das taxas nominais aplicadas pela Selic.

Além disso, o ranking abandonou o uso da inflação passada dos últimos 12 meses (ex post) e passou a usar a inflação projetada para os 12 meses seguintes (ex ante).

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, vinha enfatizando que a medida ex-ante era mais adequada pois é a que mais influencia as decisões econômicas. A mudança no método favorece países onde a inflação está em queda livre.

Veja a taxa de juros reais (juro atual menos inflação dos próximos 12 meses) das 40 economias analisadas: