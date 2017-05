Mercosul e Japão retomam contato para avançar vínculo econômico

Buenos Aires – Autoridades do Mercosul e do Japão realizaram uma reunião em Buenos Aires para retomar os “contatos” e “continuar o diálogo” destinado a avançar em seu vínculo econômico, informaram nesta segunda-feira fontes oficiais da Argentina, que ocupa a presidência temporária do bloco.

No encontro foram trocadas as respectivas visões sobre as negociações comerciais em matéria de comércio de bens e serviços, medidas sanitárias e fitossanitárias, barreiras técnicas ao comércio, mecanismos de defesa comercial e regras de origem, entre outros aspectos, detalhou a chancelaria argentina.

O encontro foi conduzido pelo subsecretário de Integração Econômica Americana e do Mercosul, Daniel Raimondi, e o diretor-geral para América Latina e Caribe da chancelaria japonesa, Yasushi Takase.

No marco da 4ª edição do Diálogo entre Mercosul e Japão, o bloco regional, integrado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai – com a Venezuela suspensa -, e o país asiático repassaram sua agenda de negociações comerciais que estão em curso e trocaram informação sobre seus avanços.

Além disso, ambas delegações destacaram a “relevância mútua” como fator fundamental para o desenvolvimento do comércio e dos investimentos em seus respectivos países.

O representante do Mercosul destacou que sua política de relacionamento externo “ganhou um renovado dinamismo”, e que se projeta para fora do bloco e dentro de seu próprio projeto de integração.

“As delegações destacaram a importância do encontro, que implicou no reatamento dos contatos entre Mercosul e Japão e combinaram em continuar o diálogo para alcançar um progresso substancial em suas vinculações econômicas”, destacou o Ministério de Relações Exteriores da Argentina no texto divulgado.

Em 2016, as exportações do Mercosul ao Japão alcançaram US$ 5,315 bilhões, enquanto as importações foram de US$ 4,761 bilhões.