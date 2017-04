Mapa mostra quanto os países ganham (e dependem) do turismo

São Paulo – O Brasil tem a 10a maior indústria de turismo do planeta – mas por causa do tamanho da nossa economia, o setor não chega a ser central.

É o que mostra um mapa feito pelo site de informação de custos HowMuch.net (veja a versão maior).

O número mostra o tamanho da indústria de turismo em cada país e as cores indicam a dependência que o PIB do país tem do setor.

Em azul escuro estão os menos dependentes (participação no PIB menor que 2%), em azul claro estão aqueles onde o setor responde por 2% a 5%, em rosa claro aqueles onde o setor responde por 5% a 7% e em rosa escuro os mais dependentes (participação acima de 7%).

Curiosamente, os 6 países com as maiores indústrias de turismo são também as 6 maiores economias do planeta: Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, Reino Unido e França.

Por terem um setor de turismo grande dentro de uma economia gigante, acabam não sendo tão dependentes: todos estão de azul claro no mapa.

Completam a lista da maiores indústrias de turismo do mundo México, Itália, Espanha e Brasil.

Já os 5 países mais dependentes do turismo são, na ordem, Malta (15% do PIB), Croácia (15%), Tailândia (9,3%), Jamaica (8,9%) e Islândia (8,2%).

A maior parte deles tem uma população (e portanto uma economia) pequenas. A Islândia, por exemplo, tem apenas 330 mil habitantes e recebe mais turistas do que isso no espaço de um ano.

Os países menos dependentes do turismo são Ucrânia (1,4% do PIB), Rússia (1,5%), Polônia (1,7%), Canadá (1,8%) e Coreia do Sul (1,8%).