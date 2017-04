Maia diz que terminará de ler relatório da Previdência hoje (19)

Brasília – O relator da reforma da Previdência na Câmara, Arthur Maia (PPS-BA), afirmou nesta quarta-feira, 19,que vai concluir a leitura de seu parecer ainda nesta quarta-feira na comissão especial da Casa.

“Eu vou ler hoje, a não ser que eu morra antes desse negócio terminar”, disse ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, em referência à sessão plenária da Câmara em que estão sendo votados destaques ao projeto de recuperação fiscal dos Estados e a urgência para tramitação da reforma trabalhista.

Maia começou a ler seu parecer por volta do meio-dia de hoje.

Com o início dos trabalhos no plenário, porém, a comissão teve de suspender a sessão, que só será retomada após o fim das votações no plenário.

Ciente disso, a oposição está protelando a discussão e votação dos destaques do projeto de recuperação fiscal e a urgência da reforma trabalhista, para fazer com que o relator só possa concluir a leitura de seu parecer na quinta-feira, 20.