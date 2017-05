Lojistas veem queda de 8% nas vendas no Dia das Mães

São Paulo – Lojistas na cidade de São Paulo estima queda de 8 por cento nas vendas para o Dia das Mães neste ano em relação a 2016, de acordo sondagem da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Tal cenário contrasta com a expectativa da entidade de alta de 5 por cento no faturamento no mês de maio.

A sondagem foi realizada com 100 lojistas da cidade de São Paulo nos dias 8 e 9 de maio.

O consumidor “está cada vez mais racional após uma forte restrição orçamentária da crise e do desemprego e esse novo consumidor está mais atento às promoções, menos afeito ao apelo das datas”, avaliou a FecomercioSP, em nota.

Segundo a entidade, a sondagem mostrou que os empresários estão mais dispostos a fazer promoções e que os estoques estão mais ajustados para a data.

Ainda conforme o levantamento, lojistas esperam aumento das vendas à vista, diante da pouca propensão das famílias em se endividar e, também, do risco de se expandir crédito.

Nas vendas a prazo, a expectativa é que a maioria utilize o cartão de crédito.