Livre de gripe aviária, Brasil eleva exportações em janeiro

São Paulo – Os embarques de carne de frango in natura e processada do Brasil totalizaram 363,6 mil toneladas em janeiro, alta de 14,8 por cento ante o mesmo período de 2016, com o país provavelmente sendo beneficiado pelo fato de ser livre de gripe aviária, informou nesta quinta-feira a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Em receita cambial, o resultado cresceu 34,1 por cento no mesmo período, para 604,9 milhões de dólares, com importações mais intensas de Ásia, Europa e Oriente Médio.

O Brasil, o maior exportador global de carne de frango, pode estar ocupando espaço no mercado de países atingidos recentemente por surtos de gripe aviária, que tiveram vendas embargadas.

“É um movimento incomum para o período, o que pode indicar reflexos do movimento que os vários focos de Influenza Aviária têm causado no comércio internacional, favorecendo as vendas de produtos provenientes de áreas livres da enfermidade, como é o nosso caso”, disse o presidente-executivo da ABPA, Francisco Turra, em nota.

Carne suína

As vendas de carne suína do país continuaram em patamares elevados, segundo a ABPA. As exportações do produto in natura totalizaram 54,5 mil toneladas, alta de 39,3 por cento ante janeiro de 2016.

Em receita, houve alta de 76,2 por cento, para 124,6 milhões de dólares.

“O crescimento mais expressivo aconteceu nas vendas para a Rússia, acompanhado pelo movimento positivo de compras de Hong Kong, China, Argentina, Cingapura e Chile”, disse o vice-presidente de mercados da ABPA, Ricardo Santin.