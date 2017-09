Leilões de áreas no pré-sal de outubro atraem 17 empresas

Rio de Janeiro – Os leilões para concessão de áreas para exploração de petróleo e gás natural na região do pré-sal brasileiro, agendados para outubro, receberam inscrição de 17 empresas interessadas, disse a jornalistas nesta quinta-feira o secretário de Petróleo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix.

A segunda e a terceira rodadas de licitação do pré-sal, em regime de partilha, serão ambas realizadas em 27 de outubro pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Eles oferecerão no total oito blocos nas bacias de Santos e de Campos.