Leilão de transmissão viabiliza R$ 12,7 bi em investimentos

São Paulo – O leilão de empreendimentos de transmissão de energia realizado nesta segunda-feira, 24, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) foi encerrado conseguindo atrair interessados para 31 dos 35 lotes ofertados.

Os lotes que inicialmente não haviam recebido propostas durante o certame foram reofertados ao final do evento, numa inédita iniciativa de repescagem, mas nenhum investidor se interessou.

Com isso, dos R$ 13,1 bilhões em investimentos estimados nos 35 projetos ofertados, R$ 12,7 bilhões foram viabilizados, segundo cálculos preliminares. Não houve uma liderança de um investidor.

Entre as empresas que conquistaram mais lotes estão a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Cteep), que conquistou quatro lotes sozinha e um em parceria com a Taesa; a Elektro, com quatro lotes; e a EDP – Energias do Brasil, também com quatro lotes, sendo um em parceria com a Celesc.

Energisa e RC Administração e Participações ficaram com dois projetos cada.

Por outro lado, a Equatorial, que mostrou forte apetite no leilão passado, desta vez embora tenha disputado diversos lotes conquistou apenas um.

A Engie Brasil Energia, por sua vez, que havia anunciado a intenção de entrar no segmento, não foi bem sucedida em seus lances, tendo em vista a agressividade dos concorrentes.