Leilão da usina Revati é suspenso a pedido do BNDES, diz fonte

São Paulo – O leilão da usina Revati, da Renuka do Brasil, empresa em recuperação judicial, foi suspenso a pedido do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), titular de garantias hipotecárias da companhia, disse à Reuters nesta segunda-feira uma fonte com conhecimento do assunto.

Ainda não há uma nova data para o leilão da usina da Renuka, que deveria ter ocorrido nesta segunda-feira, segundo a fonte, que falou na condição de anonimato. Como titular de garantias, o BNDES pode pedir suspensão do processo.

Não foi possível falar imediatamente com o BNDES ou com a Renuka.