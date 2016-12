Lançamentos de imóveis crescem quase 26% em outubro

São Paulo – Os lançamento de imóveis no Brasil em outubro subiram 25,9 por cento ante igual período de 2015, atingindo 4,1 mil unidades, segundo levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

Outro indicador que apresentou melhora foi o volume de distratos, que caiu 17,3 por cento em outubro sobre o mesmo intervalo do ano passado, para 3,6 mil unidades.

As vendas, contudo, encolheram 2,5 por cento ante outubro de 2015, para 7,5 mil unidades, enquanto as entregas tiveram recuo de 6,6 por cento, para 8,7 mil.

Como resultado, as incorporadoras tinham 117.694 imóveis para negociação. Se mantido o ritmo de vendas de 7,5 mil unidades por mês, o estoque seria suficiente para suprir a demanda do mercado por 16,3 meses, de acordo com a Abrainc-Fipe.

Acumulado

Em 12 meses, foram lançados 68,3 mil imóveis, alta de 1,7 na comparação anual. Já os distratos recuaram 4,1 na mesma base, para 45,3 mil, e as vendas encolheram 11,6 por cento para 102,3 mil unidades.