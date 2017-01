Justin Trudeau defende livre comércio com EUA

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, reafirmou nesta terça-feira (24) a importância para a atividade econômica de seu país do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende renegociar.

Trudeau destacou que a “interdependência única” entre as economias de Canadá e Estados Unidos criou “milhões de empregos para as classes médias de ambos os lados da fronteira”.

No domingo (22), Trump anunciou o próximo envio de um anúncio de renegociação do Nafta a seus sócios, Canadá e México. Na sexta-feira (27) receberá o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, na Casa Branca.

Justin Trudeau disse que ainda não há data para um encontro com o novo presidente americano.

A “estreita relação comercial” entre os dois países esteve “no coração das discussões” mantidas pelo governo de Trudeau em um seminário realizado em Calgary para ajustar a estratégia do Canadá diante da presidência de Trump.

O projeto de instaurar um imposto para a entrada de produtos nos Estados Unidos provenientes da zona do Nafta preocupa as indústrias canadenses, em particular do setor automotivo, muito dependente da livre circulação de mercadorias entre ambos os países.

Diante das políticas protecionistas de Donald Trump, que retirou os Estados Unidos do futuro Acordo de Associação Transpacífico (TPP), Trudeau se disse disposto a renegociar outros acordos bilaterais.

O governo “está ocupado em várias frentes comerciais”, disse em coletiva de imprensa.

O aumento das relações comerciais com “os países asiáticos emergentes” é “importante para assegurar bons empregos” aos canadenses e Ottawa negociará acordos bilaterais com Japão e China, disse.