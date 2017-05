Juros voltarão a subir sem as reformas, diz deputado

Brasília – O deputado Marcos Pestana (PSDB-MG) afirmou nesta quarta-feira, 3, em discurso na comissão especial da reforma da Previdência, que o parecer do deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA) sobre a proposta ainda precisa ser “lapidado”.

O tucano elogiou o relatório do parlamentar baiano, mas disse que há questões “pontuais” que ainda precisam serem discutidas, entre eles, a questão da aposentadoria por invalidez.

Pestana previu que, se o país não aprovar as reformas, as taxas de juros voltarão a subir.

Na avaliação do tucano, cenas como a dos protestos ontem no Rio de Janeiro são “premonitórias” e podem ocorrer em todo o Brasil, caso essas propostas não sejam aprovadas.

Ele afirmou que os mais jovens serão os que mais vão ser prejudicados, caso as mudanças nas regras previdenciárias não sejam aprovadas pelo Congresso Nacional.

O parlamentar mineiro chamou de “falácia” a crítica de que a reforma da Previdência atinge principalmente os mais pobres.

“Os mais pobres já se aposentam em idade avançada e com até três salários mínimos. As altas aposentadorias e as aposentadorias precoces estão concentradas em porcentual muito baixo da população brasileira”, disse.