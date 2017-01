Juros brasileiros continuam sendo os mais altos do planeta

São Paulo – O ritmo de corte dos juros foi acelerado hoje.

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reduziu a Selic em 0,75 ponto percentual, de 13,75% para 13%.

A maior parte dos analistas apostava em um corte mais tímido, mas mesmo assim o Brasil segue no posto de economia com os maiores juros reais do planeta.

A conta, que subtrai a inflação dos juros nominais, é feita a cada reunião do Copom pelo site MoneYou com a Infinity Asset Management.

O Brasil é líder absoluto, seguido de Rússia, Índia e México. Nos últimos lugares estão Bélgica, Argentina e Venezuela.

Veja a seguir os juros reais (taxa de juros dos últimos 12 meses descontada a inflação dos últimos 12 meses) nas 40 principais economias do mundo: