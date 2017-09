Japão revisa para baixo alta do PIB do 2º tri, a 2,5% anualizado

Tóquio – A economia japonesa cresceu a uma taxa anualizada de 2,5 por cento no trimestre de abril a junho, de acordo com uma taxa revisada a partir de uma estimativa preliminar de crescimento de 4,0 por cento, mostraram dados do governo japonês nesta sexta-feira (horário local).

O valor revisado de desempenho do PIB ficou abaixo da previsão mediana de crescimento de 2,9 por cento em uma pesquisa da Reuters com economistas.

Na comparação com o trimestre anterior, o PIB japonês cresceu 0,6 por cento em termos reais, ante uma leitura preliminar de crescimento de 1,0 por cento e a estimativa mediana de uma expansão de 0,7 por cento.