Japão melhora visão para economia pela 1ª vez desde março de 2015

Tóquio – O governo do Japão melhorou sua avaliação geral sobre a economia nesta quarta-feira, ecoando a visão mais otimista do banco central do país, em um sinal de que a atividade pode estar se estabilizando.

O governo também melhorou sua visão sobre os gastos das famílias, exportações e confiança empresarial, dizendo que a mentalidade dos consumidores está melhorando e que as exportações para a Ásia estão se recuperando.

A avaliação melhor do governo foi feita um dia depois de o Banco do Japão ter mantido a política monetária e melhorado sua visão sobre a economia, dizendo que as exportações e a produção estão acelerando.

“A economia está em uma recuperação moderada, embora atrasos na melhora possam ser vistos em algumas áreas”, disse o Escritório do Gabinete em seu relatório econômico mensal, na primeira melhora desde março de 2015.

“Uma melhora pode ser vista no consumo privado”, apontou o relatório. “À frente, o consumo privado deve acelerar conforme melhoram o emprego e o salário.”

O governo também foi mais otimista em relação às exportações, dizendo que ganhos podem ser vistos e que isso deve continuar já que as economias globais se recuperam gradualmente.

Essa foi a primeira melhora em nove meses, contra avaliação das exportações no mês anterior como “amplamente estáveis”.