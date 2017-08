Japão mantém visão moderadamente otimista sobre economia

Tóquio – O governo do Japão manteve sua visão moderadamente otimista sobre a economia na segunda-feira, sinalizando que uma retomada do consumo privado e dos gastos de capital está sustentando a recuperação sólida da economia.

Em seu relatório econômico mensal para agosto, o governo também ofereceu uma visão ligeiramente mais otimista sobre o investimento público em comparação com um mês atrás, refletindo aumento nos projetos de obras públicas financiados pelo orçamento suplementar do ano passado.

“A economia do Japão continua a se recuperar de forma moderada como tendência”, disse o Escritório do Gabinete no relatório, mantendo a avaliação pelo terceiro mês seguido.

“O investimento público está avançando em um ritmo forte”, apontou o relatório, em comparação com a avaliação feita no relatório de julho de que estava aumentando a resiliência

O governo manteve sua visão de que os gastos de capital, exportações e produção estavam “acelerando”, bem como sua avaliação de que o consumo está “acelerando de forma moderada”.