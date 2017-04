Itaú revisa previsão de inflação de 4,1% para 3,9% neste ano

O Itaú Unibanco revisou para baixo a sua previsão para a inflação deste ano, de 4,1% para 3,9%. “Esta revisão tem em conta uma reavaliação das previsões para os preços dos produtos alimentícios a nível doméstico e industrial, em resultado mais favorável na margem”, diz relatório assinado pelo economista-chefe da instituição financeira, Mário Mesquita.

Mesquita comenta ainda que “a desinflação tende a desencadear um debate bem-vindo sobre a redução da meta de inflação”.

Ele lembra no texto que o Conselho Monetário Nacional (CMN) se reunirá em junho para reavaliar a meta de inflação de 4,5% para 2018 e fixar o objetivo para o ano seguinte. A projeção do Itaú para a inflação em 2018 foi mantida em 3,8%.

Além disso, o banco piorou sua projeção para o emprego. O Itaú Unibanco agora espera que o ano termine com uma taxa de desemprego a 13,8%, ante estimativa anterior de 13,4%.

As previsões para o PIB foram mantidas em crescimento de 1% em 2017 e de 4% em 2018. Também não houve mudanças na expectativa para a Selic no fim de 2017, a 8,25% ao ano, nível que deverá se manter no fim de 2018.