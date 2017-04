Irã e Iraque querem aumentar capacidade de produção de petróleo

Londres – Iraque ainda estão planejando aumentar sua capacidade de produção de petróleo, apesar dos planos para controlar a produção no curto prazo, disseram executivos de petróleo dos dois países, em uma conferência sobre energia em Paris.

O vice-ministro do Petróleo do Irã, Roknedin Javadi, afirmou que o país deseja aumentar sua capacidade de produção em 700 mil barris por dia, dos atuais 4 milhões de barris por dia.

Segundo ele, parte desse aumento viria de investimentos por meio de novos contratos de petróleo, que o Irã planeja assinar pela primeira vez dentro de um mês, disse Javadi. “Esperamos que, muito em breve, dentro de um mês, tenhamos o primeiro contrato assinado”, afirmou.

Enquanto isso, o Iraque planeja aumentar a produção para 5 milhões de barris por dia, dos atuais 4,2 milhões de barris por dia, disse o ministro do Petróleo iraquiano, Jabar al-Luaibi.

O ministro não deu um cronograma para atingir essa meta, no entanto disse que continua comprometido com o acordo de reduzir a oferta como parte do pacto da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), feito em novembro do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.