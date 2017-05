Irã diz que preço de petróleo está adequado e vê mais corte

Dubai – O Irã vê como adequado o preço de 55 dólares por barril para o petróleo bruto e acredita que os produtores da Opep e não-Opep tendem a estender o freio na produção para ajudar os preços, disse o ministro iraniano do petróleo neste sábado

“A faixa de preço de 55 dólares por barril seria adequada para o petróleo”, disse Bijan Zanganeh, de acordo com o site de notícias do ministério do petróleo SHANA.

Os preços do petróleo fecharam em alta na sexta-feira, recuperando-se de mínimas de cinco meses, após dados positivos de empregos dos Estados Unidos e por garantias da Arábia Saudita de que a Rússia está pronta para se juntar à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para estender os cortes de produção e reduzir o excedente do produto.

O petróleo Brent subiu 0,72 dólar, a 49,10 dólares por barril, enquanto o petróleo dos EUA encerrou em alta de 0,70 dólar, a 46,22 dólares por barril.

Zanganeh disse que os membros da Opep sinalizaram que estão se inclinando para estender os cortes na oferta, informou o SHANA.

“Eu acho que os produtores de petróleo não-Opep também (farão uma) segunda extensão do plano”, disse Zanganeh, falando em paralelo a uma feira de energia em Teerã.

Os ministros da Opep e não-Opep devem se reunir em 25 de maio.