São Paulo – O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou alta de 0,63 por cento na terceira quadrissemana de janeiro, após avançar 0,62 por cento na segunda leitura do mês, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira.

A maior contribuição partiu do grupo Habitação, com alta de 0,18 por cento sobre 0,01 por cento no período.

Também foi destaque o grupo Educação, Leitura e Recreação, com alta de 2,53 por cento nos preços.

